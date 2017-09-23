Защитник минского «Динамо» Денисов не сыграет с «Сибирью»

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов не примет участия в сегодняшнем матче с новосибирской «Сибирью», который начнётся сегодня, 23 сентября, в 13.30 мск.
«Накануне Владимир Денисов официально был выведен из списка травмированных, однако спешим разочаровать: пока он играть ещё не готов. Впрочем, это вовсе не повод предаваться пессимизму. Наоборот, защитник делает уверенные шаги к возвращению в строй, которое планируется, как говорят динамовские иностранцы, «day by day», — сообщается на официальном сайте команды.
Даже судьи не помогут «Югре» в матче со СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Локомотив» оступится в Омске, а «Куньлунь» обыграет «Спартак» — прогнозы на игровой день КХЛ.