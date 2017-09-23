Онлайн КХЛ: «Авангард» играет с «Локомотивом», «Югра» принимает СКА

Сегодня, 23 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ будет сыграно восемь матчей. Следите за всеми играми в прямом эфире.
Даже судьи не помогут «Югре» в матче со СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Локомотив» оступится в Омске, а «Куньлунь» обыграет «Спартак» — прогнозы на игровой день КХЛ.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Москва
2 : 0 2:0
Пекин
1:0 – Стоа (Лещенко, Хохлачёв) – 00:31 (5x5), 2:0 – Трунёв – 18:35 (5x5)
КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:30 МСК
Новосибирская область
0 : 0
Минск
КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
Омская область
Ярославль
КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Череповец
Владивосток
КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Хабаровск
КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 14:30 МСК
Ханты-Мансийск
Санкт-Петербург
КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Московская область
Братислава
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