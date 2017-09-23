«Ванкувер» уступил «Лос-Анджелесу» в выставочной игре в Китае

«Ванкувер Кэнакс» потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» в серии буллитов, выставочная встреча завершилась со счётом 3:4 Б. Встреча стала очередной в турне клубов Национальной хоккейной лиги в Китае. Встречу посетили около 12 тыс. зрителей.



В составе команды победителей заброшенными шайбами сумели отметиться Ник Шор, Джейк Маазин, Тайлер Тоффоли и Джонни Бродзински, реализовавший победный бросок в буллитной серии. У «Ванкувера» забитые голы на свой счёт записали Свен Берчи, Луи Эрикссон и Крис Танев.



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