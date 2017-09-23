«Сибирь» — «Динамо» Мн: Николай Демидов подрался с Джеком Скилле

В матче новосибирской «Сибири» и минского «Динамо» произошла драка между защитником хозяев Николаем Демидовым и нападающим гостей Джеком Скилле. После стычки оба хоккеиста получили по пять минут штрафного времени.
Во встрече продолжается второй период, счёт 2:0 в пользу команды Павла Зубова. Заброшенные шайбы на свой счёт записали Владислав Наумов и Патрик Закриссон.
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Посмотреть видео драки можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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