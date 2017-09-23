«Барыс» опроверг слова Дастина Бойда о том, что клуб не предлагал ему контракт

Хоккейный клуб «Барыс» выступил с ответным заявлением по поводу слов нападающего московского «Динамо» Дастина Бойда, который сообщил, что астанинцы не предлагали ему нового контракта.



«Подчёркиваем, что клуб неоднократно предлагал форварду продление контракта. Переговоры длились в течение почти двух месяцев. Однако Бойд предпочёл продолжить карьеру в клубе, где ему были предложены более выгодные финансовые условия. «Барыс», как базовый клуб сборной Казахстана, прилагает все усилия, чтобы собирать в составе всех кандидатов в национальную команду. В связи с этим, клуб находит комментарий Дастина о том, что ему не было предложено продлить контракт некорректным и не соответствующим действительности», — указано на сайте клуба.

Бойд: не думаю, что «Барыс» хотел предложить мне новый контракт