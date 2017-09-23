«Спартак» — «Куньлунь»: Алексей Пепеляев подрался с Брэндоном Ипом

В матче московского «Спартака» и китайского «Куньлунь Ред Стар» произошла драка между защитником хозяев Алексеем Пепеляевым и нападающим гостей Брэндоном Ипом. Оба игрока после конфликта, произошедшего в концовке встречи, получили по «2+2» штрафного времени за драку. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 6:2, китайская команда проиграла третий раз кряду.



Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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