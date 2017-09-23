Капитан «Спартака» Калинин получил травму в матче с «Куньлунем»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (6:2).



«Готовились серьёзно, много игроков у соперника из Северной Америки. Постоянно идёт борьба на каждом участке поля. Старались больше играть с шайбой, много получили большинства, и это сработало. В каких-то моментах ошибки были, выручал вратарь. Командой доволен, остался ещё один домашний матч. Калинин получил травму, поехал на МРТ, чуть позже будет известно, что с ним случилось», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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