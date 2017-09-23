Два гола Доуса не спасли «Барыс» от поражения в матче с московским «Динамо»

Астанинский «Барыс» дома потерпел поражение в противостоянии с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:5.



В составе казахстанской команды забитые голы на свой счёт записали Константин Пушкарёв и Найджел Доус, оформивший дубль. У команды Владимира Воробьёва заброшенными шайбами отметились Никита Комаров, Мартиньш Карсумс, Дастин Бойд, Андрей Алексеев и Даниил Тарасов.

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