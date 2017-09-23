Два гола Доуса не спасли «Барыс» от поражения в матче с московским «Динамо»
23 сентября 2017, суббота. 16:33
Хоккей
Астанинский «Барыс» дома потерпел поражение в противостоянии с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:5.
В составе казахстанской команды забитые голы на свой счёт записали Константин Пушкарёв и Найджел Доус, оформивший дубль. У команды Владимира Воробьёва заброшенными шайбами отметились Никита Комаров, Мартиньш Карсумс, Дастин Бойд, Андрей Алексеев и Даниил Тарасов.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
0:1 – Комаров (Казионов, Алексеев) – 04:10 (5x5), 1:1 – Пушкарёв (Вей, Маклюков) – 24:46 (5x5), 1:2 – Карсумс (Тарасов, Терещенко) – 30:20 (5x5), 2:2 – Доус (Карлссон) – 34:22 (5x4), 2:3 – Бойд (Кутейкин, Подшендялов) – 35:47 (5x4), 3:3 – Доус – 47:15 (5x5), 3:4 – Алексеев (Никулин, Игумнов) – 55:23 (5x5), 3:5 – Тарасов (Артюхин) – 59:04 (en)
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