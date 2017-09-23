Скабелка: два периода шла вязкая игра, а третий стал лучшим для «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка оценил игру с «Локомотивом» (6:1).



«На самом деле для нас всё было сегодня не так просто. Два периода была вязкая игра, во втором отрезке «Локомотив» смотрелся лучше, мы много играли в нашей зоне. Доминик Фурх несколько раз оставил нас в игре. Реализованное удаление в конце второго периода дало нам заряд на заключительную треть. Пожалуй, это был наш лучший период, если брать именно выполнение тактического задания. Ну и, конечно, отмечу игру в большинстве, она у нас не всегда получается.С Андре Петерссоном всё в порядке, он перестал выходить на лёд, потому что ему зашивали рассечение», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин

«Авангард» дома разгромил «Локомотив», Мартынов сделал дубль