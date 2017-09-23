Знарок: кто не смотрел игру, может подумать, что победа далась СКА легко

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок поделился впечатлениями после разгромной победы над ханты-мансийской«Югрой» со счётом 9:1.



«Тем, кто игру не смотрел, может показаться, что эта победа нам далась легко, так как счёт разгромный — 9:1. Игра могла сложиться в другую сторону. Мы делали неоправданные ошибки, особенно в обороне. Просто соперник этим не воспользовался. Повторюсь, всё могло сложиться по-другому», — приводит слова Знарка официальный сайт «Югры».



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