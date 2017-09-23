Захаркин: мы стабилизировали состав, это поражение возродит «Югру»

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин подвёл итоги матча после крупного поражения во встрече с СКА (1:9).



«Этот матч — показатель всего того, что происходит с нами в этом месяце. Мы как-будто неплохо играем, но проигрываем, и проигрываем много. Я думаю, что этот период должен закончиться. Сейчас нам удалось стабилизировать состав. У нас появляется определённый рисунок, который чётко прослеживается в играх с такими сложными соперниками. Нам отступать некуда, и я думаю, что это была последняя капля, которая должна возродить «Югру». Мы обязаны брать очки.



Что с нами происходит? Мы играем «5 на 4» и не забиваем, а соперник нам при том же раскладе забивает. А когда пропускаешь от СКА третий, четвёртый и пятый голы, то воздух выходит из команды. Но, к чести ребят, я скажу, что они всё равно старались. Пусть иногда не успевали, но они сражались столько, сколько могли, и до конца», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

СКА одержал 14-ю победу подряд, забив в ворота «Югры» девять шайб

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на официальном канале «Югры» в YouTube.