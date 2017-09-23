В. Воробьёв: «Динамо» сделало Виталию Еремееву хороший подарок на день рождения

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Барысом» (5:3).



«Хотелось бы поздравить ребят, болельщиков «Динамо» с победой. Отдельно хотелось бы поздравить здесь, в Казахстане, легенду усть-каменогорского хоккея, динамовца Виталия Михайловича Еремеева, с днём рождения. Мы преподнесли очень хороший подарок этому человеку, чем я очень доволен», — цитирует Воробьёва пресс-служба «Барыса».

Два гола Доуса не спасли «Барыс» от поражения в матче с московским «Динамо»

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на официальном канале «Барыса» в YouTube.