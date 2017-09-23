Е. Корешков: ошибаются все, счёт в матче с московским «Динамо» мог быть и другим

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (4:5).



«Матч можно разделить на две части: не совсем удачно вкатились в первом периоде, но благодарен команде за то, что сумели перестроиться в игре с очень сильным соперником. Два периода играли на равных. Ошибаются все, поэтому счёт мог быть и другим, но думаю, что матч получился интересным и понравился болельщикам. При счёте 3:3 всё шло до ошибки. К большому сожалению, эту ошибку допустили мы.



Утро вечера мудренее, завтра посмотрим, как себя чувствует Даррен Диц», — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.

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