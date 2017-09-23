Белов: у Афиногенова небольшое повреждение. Надеюсь, в Хельсинки он сыграет

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от матча со «Слованом», в котором его подопечные выиграли со счётом 4:0.

«Мы хорошо подготовились, сыграли очень дисциплинированно. Заслуженно победили в этой игре. Обе команды были после дальневосточной поездки, это всегда непросто. Но мы довольны. Движение было хорошее, напряжение небольшое было вначале у ребят. Мы проиграли дома много матчей, у ребят сегодня были настрой и ответственность, и они с этим справились. У «Слована» были хорошие моменты в начале игры, но Бирюков выручил. В целом игра под контролем была. Всем довольны. Мы мало играли поначалу в зоне соперника, но потом мы вошли в ритм. Да и лидеров не было наших.

Афиногенов, Семёнов и Сёмин не принимали сегодня участия в игре. Это наши ветераны, они играют большую роль в коллективе и на площадке. Ребята, у которых сегодня появился шанс, хорошо проявили себя. Когда вовремя забиваешь нужные голы, игра по-другому складывается. Что с лидерами? У Афиногенова небольшое повреждение, он на полную не тренировался. Надеюсь, что в Хельсинки сыграет. По Сёмину пока точно не могу сказать», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.