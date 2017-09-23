Кулагин: всё было как в тумане, не сразу осознал, что забил первый гол в КХЛ

Нападающий «Витязя» Александр Кулагин поделился впечатлениями от игры со «Слованом» (4:0), в которой он забросил свои первые шайбы на уровне КХЛ.

«Рад, конечно, что команда выиграла и мне удалось забить. После первой шайбы игра пошла, нам стало полегче. Когда забросил свою первую шайбу в КХЛ, всё как в тумане было, только через пару минут осознал, что забил. Шайбу забрал, конечно! Всё идёт по нарастающей, буду дальше стараться», — передаёт слова Кулагина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.