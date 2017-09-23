Скудра: абсолютно недовольны нападением «Торпедо», но сложно что-то изменить

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу в матче с «Амуром» (1:0 ОТ).

«Спасибо „Амуру“ за игру. Забили один гол — и слава богу. Нет конкретного ответа, что мешало забить. Надо забивать. Банальный вопрос, хочешь ты забить или нет. Когда хочешь, ты вкладываешься в бросок так, как будто он у тебя первый и последний. Мы вяло играем в завершении моментов.



Будут ли перестановки в нападении? У нас играют все те, кто живы. Есть определённые связки, которые мы не хотим разбивать. Ждём, смотрим. Моменты есть, надо хотеть забить гол. По мне, это выглядит немного по-другому, чем это было сегодня. Да, мы сражались, работали, но в завершении… Мы играем так, как будто у нас этих моментов будут тысячи. Это психологический момент: надо подойти к шансу так, как будто он последний в этом матче и больше не будет. Часто так и бывает. Конечно, мы хотим что-то изменить. Мы абсолютно недовольны, но в нашей ситуации это очень тяжело сделать.



В овертайме хотели забить, поэтому удалились. Не могу ни в чём упрекнуть ребят. Они выстояли, ложились под шайбу. Такие моменты будут, из этого состоит игра. Ребята молодцы, выстояли друг за друга, стояли до конца и поборолись за дополнительное очко», — сказал Скудра на пресс-конференции.

«Амур» в овертайме уступил «Торпедо», продлив серию поражений до семи матчей

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на официальном канале клуба в YouTube.