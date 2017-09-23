Кагарлицкий: я не бил буллиты, другие ребята в «Северстали» в них удачливее

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (3:2 Б).

«Начало было, мягко говоря, плохое. Не сказал бы, что не настроились. Перед матчем много разговаривали с ребятами, хотели выйти на игру более заряженными. Получилось как получилось, будем проводить анализ. Тренеры нам хорошо скажут за такое начало, да уже в принципе сказали. Думаю, ещё обсудим, посмотрим первый период, который полностью провалили. Хорошо, что исправились.



То, что я почти не исполняю буллиты — это тренерское решение. Если команда выиграла, значит, решение было правильным. И правда, есть более удачливые в этом компоненте ребята. Все, кто сегодня бил, всё делали здорово. Юра Трубачёв исполнил, как обычно», — сказал Кагарлицкий в эфире клубного телевидения.

«Северсталь» отыгралась с 0:2 и по буллитам одолела «Адмирал»

Видео интервью можно посмотреть также на официальном канале «Северстали» в YouTube.