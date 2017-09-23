«Рейнджерс» отправил Алексея Береглазова и Александра Георгиева в АХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» сократил состав игроков, которые принимают участие в тренировочном лагере команды. Как сообщается в официальном «твиттере» клуба, в АХЛ отправлены защитник Алексей Береглазов и вратарь Александр Георгиев.

Россияне в лагерях клубов НХЛ. Кто начнёт сезон в основе? Лишь в пяти командах избегают русских.

Оба игрока заключили контракты с «Рейнджерс» в межсезонье. Береглазов ранее выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург», в прошлом сезоне провёл 60 матчей в регулярном чемпионате и 13 — в плей-офф, отметившись 25 (1+24) очками.

Георгиев с 2009 по 2014 год выступал в составе «Химика», после чего перебрался в финский ТПС, из которого в 2016 году уходил в аренду в «СаПКо». В прошлом сезоне в составе ТПС Георгиев провёл 27 матчей, в которых его коэффициент надёжности составил 1,7, а процент отражённых бросков – 92,29.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».