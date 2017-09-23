Галузин: на «Торпедо» давит, что мы не можем забить, будем исправлять ситуацию

Нападающий «Торпедо» Владимир Галузин прокомментировал победу в матче с «Амуром» (1:0 ОТ).



«Тяжело сложилась игра, потому что мы не забили свои моменты, вот и всё. В первом периоде у нас было четыре большинства, если бы забили, думаю, игра бы повеселее была. Конечно, на команду влияет и давит, что не можем забить. Мы очень много разговариваем между собой, понимаем. Ничего страшного, будем исправлять ситуацию, только мы сможем это сделать, больше никто.



Главным стало терпение, и в определённый момент Каспарс взял на себя больше креатива. Сам создал момент и бросил, не стал искать пас, какое-то другое решение принимать. Просто бросил. Сейчас любая победа — это плюс. В первую очередь психологически, и восстановиться после победы легче, чем после поражения», — сказал Галузин в эфире клубного телевидения.

«Амур» в овертайме уступил «Торпедо», продлив серию поражений до семи матчей

Видео интервью можно посмотреть также на официальном канале «Торпедо» в YouTube.