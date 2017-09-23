Нападающий «Вашингтона» Уилсон дисквалифицирован на два матча

НХЛ дисквалифицировала нападаюещго «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона на два предсезонных матча, сообщает официальный сайт лиги.



В третьем периоде матча с «Сент-Луис Блюз» Уилсон атаковал форварда Роберта Томаса, который уже успел расстаться с шайбой. Уилсон не был наказан удалением за атаку игрока, не владеющего шайбой. Причинами дисквалификации указываются сила удара и намеренность атаки. Для Уилсона это отстранение стало первым в НХЛ.



Томас вернулся в игру и в итоге забросил две шайбы, «Сент-Луис» победил со счётом 4:0.

В НХЛ было сыграно 8 товарищеских матчей: Костин забил гол, у Кучерова два очка

Видео нарушения можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.