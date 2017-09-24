НХЛ попросила арбитров менее строго судить удары клюшкой и фолы на вбрасываниях

НХЛ попросила арбитров менее строго судить удары клюшкой и нарушения на вбрасываниях, сообщает Sportsnet.

Во время предсезонных матчей арбитры наказывали удалением любые подобные нарушения, на что жаловались многие игроки и тренеры.

Лига ранее пересмотрела стандарты судейства при игре на вбрасывании. Центральным нападающим теперь запрещено выезжать за границы разрешённой зоны. Если игрок нарушает правило и его убирают с вбрасывания, а затем нарушает правило заменивший его хоккеист, команда получает две минуты штрафа.

Также НХЛ стала больше внимания обращать на удары клюшкой: в прошлом сезоне из-за таких нарушений серьёзные травмы получили нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро и защитник «Оттавы Сенаторз» Марк Мето.