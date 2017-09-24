Метсола: к маленькой площадке надо привыкнуть, большая мне больше нравится

Вратарь «Амура» Юха Метсола прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (0:1 ОТ).

«У нас были моменты, две минуты игры в большинстве в овертайме. Такие моменты нужно использовать и заканчивать игру. Их вратарь тоже хорошо отыграл. Чувствовал себя хорошо, мне нравится играть на большой площадке. Есть больше времени и мне легче видеть шайбу. Необходимо время, чтобы привыкнуть к маленькой коробке. Большая мне нравится больше», — сказал Метсола в эфире клубного телевидения.

«Амур» в овертайме уступил «Торпедо», продлив серию поражений до семи матчей

Видео интервью можно посмотреть также на официальном канале «Амура» в YouTube.

