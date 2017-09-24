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Доус: СКА — лидер, «Барысу» будет непросто, но мы можем победить. Почему нет?

24 сентября 2017, воскресенье. 00:55 Хоккей

Нападающий «Барыса» Найджел Доус прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (3:5).

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«Первый период провели просто ужасно. Не успевали вернуться в оборону и соперник создавал много моментов. Во втором стали больше двигаться, контролировать шайбу и появилось больше шансов. Каждый раз, когда мы брали инициативу в свои руки, создавали моменты, случались удаления. И мы пропускали. Ещё нам следует внимательней играть после того, как забиваем. Не давать им ответную возможность создать атаку. Это очень влияет на игру.

Много эмоций, но это хоккей. «Динамо» отлично сыграло, у них хорошая команда, обе команды хотели победить. Такие игры и бывают быстрыми, жёсткими, с обилием моментов. Всё что должно быть в игре. Это весёлый хоккей. В игре не видишь особо, против кого конкретно играешь. Я наблюдал за Бойдом, он забил, создавал моменты, все знают, что он хороший игрок. Он счастлив, выиграть, а я не рад проиграть.

Выясним в матче со СКА, готовы ли мы уже обыгрывать большие клубы. Это будет хорошей проверкой для нас. Мы должны думать о своей игре, соперник очень сильный, лидер, чемпионы заслуженно. Будет непросто, но если мы будем следовать плану на игру, минимизируем их шансы, не будем удаляться, успешно проведём большинство, то есть все шансы победить. Почему нет?», — цитирует Доуса Sports.kz.

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Источник: Sports.kz Сообщить об ошибке
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ХК Барыс ХК СКА Дастин Бойд Найджел Доус
Новости. Хоккей
24 сентября 2017, воскресенье
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