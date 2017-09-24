«Детройт» разгромил «Бостон», «Шаркс» одолели «Койотс» — и другие результаты

«Нью-Джерси Дэвилз» одолел «Нью-Йорк Рейнджерс» в предсезонном матче.
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
«Оттава Сенаторз» разгромила «Монреаль Канадиенс».
«Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
«Сан-Хосе Шаркс» в результативном матче вырвал победу у «Аризона Койотс» по буллитам.
«Аризона Койотс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:5 ШБ (3:2, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
«Детройт Ред Уингз» разгромил «Бостон Брюинз». Российский форвард «Детройта» Евгений Свечников участия в матче не принял.
«Детройт Ред Уингз» – «Бостон Брюинз» – 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)