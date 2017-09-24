«Вашингтон» уступил «Каролине», у Кузнецова одно очко, у Зыкова два

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролина Харрикенз» в предсезонном матче.

Нападающие столичной команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заработали по показателю полезности «-2» за 19:29 и 21:06 игрового времени. Защитник Дмитрий Орлов сыграл 21 минуту и 58 секунд и отметился показателем полезности «0». Кузнецов отдал голевую передачу. Форвард «Харрикейнз» Валентин Зыков провёл на льду 10 минут и 32 секунды игрового времени набрал «+2» в качестве показателя полезности. На его счету также две голевых передачи.

«Вашингтон Кэпиталз» – «Каролина Харрикейнз» – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

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