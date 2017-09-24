Мельничук: я вышел при заделе в семь шайб, так что игралось за СКА легко

Вратарь СКА Алексей Мельничук поделился эмоциями от дебюта в КХЛ. В матче с «Югрой» (9:1) он провёл на льду около восьми минут и отразил пять бросков.



«Я вообще в первые переоделся на матч, а мне сразу дали сыграть. Большое спасибо тренерскому штабу, команда тоже хорошо помогла. Ребята максимально старались помочь: чтобы все броски были издали, чтобы я всё видел. Нормально всё было.



Я выходил при отрыве в семь шайб, плюс команда понимала, что у меня первая игра, и старалась помочь – так что игралось легко, волнения не было. Мне помогло, что игра была сделана. Не было нервотрёпки, как при каких-нибудь 2:1. Вышел при заделе в семь шайб, так что игралось легко», — цитирует игрока клубное телевидение.

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