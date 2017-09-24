175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мельничук: я вышел при заделе в семь шайб, так что игралось за СКА легко

24 сентября 2017, воскресенье. 11:45 Хоккей

Вратарь СКА Алексей Мельничук поделился эмоциями от дебюта в КХЛ. В матче с «Югрой» (9:1) он провёл на льду около восьми минут и отразил пять бросков.

«Я вообще в первые переоделся на матч, а мне сразу дали сыграть. Большое спасибо тренерскому штабу, команда тоже хорошо помогла. Ребята максимально старались помочь: чтобы все броски были издали, чтобы я всё видел. Нормально всё было.

Я выходил при отрыве в семь шайб, плюс команда понимала, что у меня первая игра, и старалась помочь – так что игралось легко, волнения не было. Мне помогло, что игра была сделана. Не было нервотрёпки, как при каких-нибудь 2:1. Вышел при заделе в семь шайб, так что игралось легко», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале СКА в YouTube

Знарок: кто не смотрел игру, может подумать, что победа далась СКА легко
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК Югра
Новости. Хоккей
24 сентября 2017, воскресенье
11:45 Мельничук: я вышел при заделе в семь шайб, так что игралось за СКА легко
11:38 «Локомотив»: Кронвалль набрал 150-е очко, Полунин и Рафиков провели 100-е матчи
11:10 Дэйли: НХЛ готова проводить матчи в Китае на постоянной основе
10:45 NY Post: НХЛ не будет на ТВ во время ОИ-2018. Это средний палец Беттмэну
10:26 Аболс: Дженовей переведён в нападение, в списке травмированных пять человек
10:15 Еремеев: в «Барысе» останется частичка моего сердца
10:00 «Чикаго» уступил «Коламбусу», у Анисимова гол, у Абрамова пас
09:36 «Сент-Луис» обыграл «Даллас», у Костина драка, у Барбашёва — почти 19 минут
09:29 «Вашингтон» уступил «Каролине», у Кузнецова одно очко, у Зыкова два
09:29 Миронов отметился голевым пасом, но «Колорадо» уступил «Миннесоте»
09:14 «Детройт» разгромил «Бостон», «Шаркс» одолели «Койотс» — и другие результаты
09:03 Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Баффало»
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:56 Пашков: «Магнитка» в пике, смотреть хоккей «Трактора» тяжеловато
08:00 Граньяни: надеюсь поехать на Олимпиаду, но у Канады большой выбор игроков
01:00 «Айлендерс» выставили вратаря Гудлевскиса на драфт отказов
00:55 Доус: СКА — лидер, «Барысу» будет непросто, но мы можем победить. Почему нет?
00:31 Метсола: к маленькой площадке надо привыкнуть, большая мне больше нравится
00:03 НХЛ попросила арбитров менее строго судить удары клюшкой и фолы на вбрасываниях
00:00 Результаты игрового дня МХЛ
23 сентября 2017, суббота
23:43 Результаты игрового дня ВХЛ
23:24 Защитник «Спартака» Дмитрий Калинин избежал серьёзной травмы
23:15 Кулик: пока «Спартак» много забивает, но в первую очередь надо думать об обороне
22:57 Нападающий «Вашингтона» Уилсон дисквалифицирован на два матча
22:55 Галузин: на «Торпедо» давит, что мы не можем забить, будем исправлять ситуацию
22:33 Демидов: специально не бил Скилле первым, он начал, но в меня не попал
22:14 «Рейнджерс» отправил Алексея Береглазова и Александра Георгиева в АХЛ
22:05 В. Кулёмин: «Торпедо» надо перебороть себя, с мясом затолкать шайбу в ворота
22:01 Даугавиньш: «Торпедо» не хватает инстинкта победителей, но характер остался
21:56 Мартынов: у «Локомотива» не было раскатки, и «Авангард» хотел сыграть активно
21:56 Кагарлицкий: я не бил буллиты, другие ребята в «Северстали» в них удачливее
21:22 Бирюков: моя игра на ноль — целиком и полностью заслуга «Витязя»
21:19 Копейкин: эмоции самые хорошие: «Витязь» выиграл — 4:0, все сражались
21:19 Гудачек пожонглировал мячами после победы в матче с «Адмиралом»
21:08 «Каролина» отправила нападающего Сергея Толчинского в АХЛ
20:59 Гулявцев: первый раз в сезоне «Северстали» повезло в буллитной серии
20:59 Андриевский: ничья — закономерный исход, а на буллитах «Северсталь» была лучше
20:47 Скудра: абсолютно недовольны нападением «Торпедо», но сложно что-то изменить
20:34 Мартемьянов: для «Амура» сейчас и одно очко — победа, благодарен Метсоле за матч
20:15 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:08 Кулагин: всё было как в тумане, не сразу осознал, что забил первый гол в КХЛ
20:08 Ржига: «Слован» не отдаёт жизнь за победу, сердце в этой команде не бьётся
19:57 Белов: у Афиногенова небольшое повреждение. Надеюсь, в Хельсинки он сыграет
19:44 «Северсталь» отыгралась с 0:2 и по буллитам одолела «Адмирал»
19:44 «Амур» в овертайме уступил «Торпедо», продлив серию поражений до семи матчей
Все новости RSS
Партнерский контент