На днях станет ясно, может ли «Чикаго» не учитывать зарплату Госсы под потолком

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли сообщил, что форвард «Чикаго» Мариан Госса прошёл независимое медицинское обследование. По словам функционера, хоккеист прошёл его несколько дней назад, и лига ждёт результата. Тогда можно будет определить статус Госсы. Обследование должно показать, имеют ли «Блэкхоукс» право помещать его в список травмированных на долгий срок, чтобы не учитывать его зарплату под потолком.

38-летний хоккеист пропустит следующий сезон из-за заболевания кожи, вызываемого аллергией на экипировку. Контракт форварда будет действовать ещё четыре сезона, его средняя зарплата составляет $ 5,275 млн в год.