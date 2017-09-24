Бывший нападающий «Ак Барса» Шёгрен останется в «Цюрихе»

Шведский нападающий Маттиас Шёгрен не перейдёт в команду второй швейцарской лиги HC La Chaux-de-Fonds. Как сообщалось, он планировался в качестве замены для Джона Макфарланда, который выбыл как минимум на три недели. В текущем сезоне Шёгрен провёл 3 матча и набрал 2 очка. В прошлом сезоне за «Цюрих» он провёл 44 матча и набрал 21 очко. При этом участие игрока в ближайших матчах NLA под вопросом. Шёгрен уже пропустил два матча. Клубы опровергли возможность перехода игрока.



Хоккеист известен в КХЛ по выступлению за «Ак Барс». Шёгрен провёл в казанской команде сезон-2015/16. Форвард принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 18 очков (6+12) при показателе полезности «+1», и в 7 матчах плей-офф, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-1». «Ак Барс» тогда занял пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ и уступил в первом раунде плей-офф уфимскому «Салавату Юлаеву». Летом 2016 года «Ак Барс» и Шёгрен расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Экс-форвард «Ак Барса» Шёгрен может перейти в команду второй швейцарской лиги