Стали известны составы «Автомобилиста» и «Салавата» на очный матч

Стали известны составы «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» на очный матч регулярного чемпионата.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Лямин — Мегалинский, Кинг — Паре — Бек;
Василевский — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Голышев;
Мишарин — Егоршев, Гареев — Торченюк — Михнов;
Чесалин — Пестунов — Миловзоров; Щемеров, Рассейкин.
«Салават Юлаев»:
Скривенс (Кареев);
Гареев — Куляш, Лисин — Бодров — Макаров; Арзамасцев — Ларсен, Умарк — Кемпайнен — Хартикайнен;
Панин — Гончаров, Фёдоров — Солодухин — Кокарев;
Скориков — Петрищев, Лазарев — Бусаров — Майоров.
«Лада» прервёт серию поражений. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Трактор» продолжит проигрывать, а «Лада» оторвётся ото дна. Прогнозы Дмитрия Ерыкалова.