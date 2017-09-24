Объявлены составы «Магнитки» и ХК «Сочи» на очный матч

Магнитогорский «Металлург» и ХК «Сочи» назвали составы на очный матч.
«Металлург» Магнитогорск:
Самсонов (Кошечкин);
Бирюков — Пивцакин, Мозякин — Эллисон — Коварж;
Дронов — Шаус, Осала — Филиппи — Шенфельд;
Денисов — Терещенко, Платонов — Берестенников — Тимкин;
Будкин, Сироткин — Калетник — Казионов; Швырёв.
ХК «Сочи»:
Шикин (Барулин);
Александров — Щитов, Шмелев — Цветков — Лапенков;
Хомицкий — Хохлов, Уэллман — Коллинс — Энеруд;
Мамкин — Педан, Падакин — О Делл — Гарбeтт;
Мироманов, Щегольков — Иванов — Томилин.
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