Панарин сыграет с «Нэшвиллом» в предсезонном матче

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин примет участие в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с действующим победителем Западной конференции «Нэшвилл Предаторз».



Хоккеист был обменян в «Блю Джекетс» из «Чикаго Блэкхоукс» по ходу межсезонья. 25-летний Панарин выступал за «Чикаго» два года, в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.

Артемий Панарин будет выступать в «Коламбусе» под 9-м номером