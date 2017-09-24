«Магнитка» упустила 3:0, но победила ХК «Сочи» и прервала серию поражений

Магнитогорский «Металлург» в родных стенах праздновал победу над ХК «Сочи». Прервав таким образом свою серию поражений на отметке в четыре матча подряд. В 14 матчах сезона магнитогорцы одержали 7 побед. Сочинцы прервали свою серию побед на отметке в четыре матча кряду. В 13 матчах сезона на счету команды 8 побед.



На 12-й минуте матча Ян Коварж вывел магнитогорцев вперёд, на 17-й Сергей Терещенко удвоил преимущество. На 25-й минуте Евгений Тимкин сделал счёт 3:0, а на 27-й Вадим Хомицкий размочил счёт. К 35-й минуте счёт уже был равный — за сочинцев забили Павел Падакин и Никита Щитов. На 36-й минуте Тимкин вновь вывел хозяев вперёд. На 50-й минуте Эрик О Делл вновь счёт сравнял, но на 54-й минуте встречи Никита Пивцакин забил победный гол. Чуть позже Ян Коварж упрочил преимущество магнитогорцев. Итог — 6:4 в пользу магнитогорцев.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

