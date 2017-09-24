«Салават» на выезде крупно и всухую уступил «Автомобилисту»

«Автомобилист» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В 13 матчах сезона уральская команда одержала 8 побед. В последних четырёх матчах команда Владимира Крикунова одержала три победы. Уфимцы в 13 матчах сезона одержали восемь побед, а в последних семи матчах пять.



Более чем два периода команды не могли отличиться. На 42-й минуте Алексей Василевский вывел уральцев вперёд, на 46-й минуте Евгений Чесалин удвоил преимущество. На 51-й минуте Александр Кучерявенко упрочил лидерство, а под занавес матча Тэйло Бек установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. Итог — победа «Автомобилиста» со счётом 4:0.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

