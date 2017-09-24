Защитник «Оттавы» Карлссон приступил к тренировкам — начал кататься на льду

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон приступил к тренировкам. 27-летний шведский хоккеист начал кататься на льду. 14 июня Карлссон перенёс операцию на порванных сухожилиях левой ноги.

Ожидалось, что ему понадобится четыре месяца на восстановление. Несмотря на две трещины в левой пятке и мышечное повреждение лодыжки, в 19 матчах плей-офф он набрал 18 (2+16) очков. Канадская команда дошла до финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, где уступила будущему чемпиону «Питтсбург Пингвинз».