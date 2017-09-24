Вестерлунд: мелочи повлияли на исход матча с «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счётом 0:4.

«Поздравляю «Автомобилист» с победой, это была хорошая игра. Первый период – лучший, который мы сыграли. Во втором периоде были шансы, но мы их не использовали. В третьем периоде мелочи повлияли на исход матча. Удаления и голы мы хотим тоже посмотреть, потому что судьи проверяли эти голы. У хозяев здорово сыграл вратарь, вся команда «Автомобилист» тоже сыграла очень хорошо», — передаёт слова Вестерлунда корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.