Аболс: «Лада» привезла себе обе шайбы

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» со счётом 1:2.

«Команда вышла с хорошим настроем на игру, может даже где-то чересчур. Эмоции захлёстывали, принимались неправильные решения в начале игры. Обе шайбы, несмотря на то что первая была в большинстве, мы привезли себе сами. При счёте 0:2 успокоились, начали играть лучше, но невозможно отыграться, забивая одну шайбу за игру, да и сил в концовке не хватило.

Видно было, что Денис Зернов тоже подсел, играя вторую игру по 22 минуты, что сказывается на техническом исполнении.

Кристапс Сотниекс не принял участия в матче, так как травмирован», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.