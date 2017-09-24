Назаров: не хотелось, чтобы серия «Лады» прервалась в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал гостевую победу в матче с «Ладой» со счётом 2:1.

«Рад победе. Знали, что у «Лады» идёт неприятная серия поражений, поэтому настраивались втройне. Не хотелось, чтобы серия прервалась в матче с «Нефтехимиком». В конце нам повезло, так как у «Лады» были шансы сделать ничью или даже выиграть.

Я не сторонник, чтобы один вратарь долго играл, стараемся всех ввести игру. Про Андрея Макарова нельзя забывать, он хороший вратарь. А Илье Ежову нужна была пауза, он провёл две хорошие игры, сыграл на ноль. Это ему личный бонус, дополнительная премия к зарплате. Следующую игру тоже пусть играет на ноль», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.