И. Воробьёв: на победе над ХК «Сочи» «Магнитка» будет строить

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над ХК «Сочи» (6:4).

«Да, парни показали характер. Очень рады, что вырвали победу в такой сложной ситуации. Прежде всего это была морально важная игра для нас. На этом будем строить. Что случилось с командой, когда позволили сопернику сравнять с 3:0? Один курьёзный гол, потом две индивидуальные ошибки.



Большое количество пропущенных шайб? Причина есть, мы над ней работаем. Да, мы знаем нашу статистику, что она не самая надёжная в этом году. Вы же в курсе, что у нас три защитника уехали, которые по 25 минут играли? Мы работаем над этим», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Магнитка» упустила 3:0, но победила ХК «Сочи» и прервала серию поражений

Также видео доступно на официальном канале «Магнитки» в YouTube.