Билялетдинов: игроки «Ак Барса» молодцы, что выбрались после счёта 0:2

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» победил «Ак Барс» в ОТ и прервал четырёхматчевую серию поражений

«Ребята молодцы, что выбрались после счёта 0:2. Третий период провели хорошо. А в овертайме просто произошёл несчастный случай, бывает такое.

Как оценю игру Гликина и Попова? Я доволен ими. Они играют хорошо. Они делают то, что мы просим от них, и играют результативно»,– сказал тренер на пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Трактора» в YouTube.