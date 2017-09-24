Гатиятулин: всё, что планировал, «Трактор» выполнял, за исключением 3-го периода

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинцы прервали свою серию поражений на отметке в четыре матча.

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«Играли с одним из лидеров. Понимали, что будет сложный матч, готовились. В принципе всё, что планировали, выполняли, за исключением третьего периода. Благодарен ребятам за игру. Отдельные слова благодарности болельщикам, их поддержка для нас сейчас важна.



Команда не выигрывает третьи периоды? Наверное, не хватает уверенности. Через победы она будет приходить. Надо научиться терпеть.



Как оценю первую игру Рясенского? У него был большой перерыв, в феврале играл последний матч. Тем не менее вышел и сыграл неплохо», — сказал тренер на пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Трактора» в YouTube.