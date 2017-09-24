Исаев: два нелепых гола привели к тому, что «Трактор» взял два очка, а мог три

Защитник «Трактора» Игорь Исаев поделился эмоциями от победы над «Ак Барсом» (3:2 ОТ).



«Настраивались, готовились к этому матчу. Все понимали, что слишком много поражений. Нужно выбираться всем вместе, команда настроилась очень серьёзно. Знали, что «Ак Барс» — хорошая команда, но для нас это не имеет никакого значения. Вышли, боролись. Всё было хорошо, держали соперника. В третьем периоде два нелепых гола привели к тому, что взяли два очка, хотя могли забирать три.



Больше всего запомнился гол Рыбакова — очень нужный и очень вовремя. Думаю, он поможет выбраться нам из этой ямы. Очень приятно, что собрался полный стадион. Нельзя было подвести болельщиков. Огромное спасибо болельщикам за поддержку», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале челябинского клуба в YoTube.