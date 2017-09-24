Ежов: «Лада» создаёт мало моментов, мало бросает

Защитник «Лады» Денис Ежов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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«10 поражений подряд? Если бы мы знали причину, то, наверное, её бы устранили. Мы создаём мало моментов, мало бросаем. Поэтому и забиваем мало голов. А к тому же ещё и пропускаем. Не сказал бы, что мы в третьем периоде супер нагнетали. Соперник нам тоже мог забить не один гол. В третьем периоде нас выручал вратарь Саша Лазушин», — цитирует Ежова клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Лады» в YouTube.