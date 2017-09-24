Щитов: за поражение ХК «Сочи» не должно быть стыдно

Защитник ХК «Сочи»Никита Щитов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (4:6).

«Я считаю, что была хорошая, боевая, энергичная, интересная игра. Да, мы проиграли, но за поражение нам не должно быть стыдно. Были определённые нюансы, где мы могли превосходить соперника, но их большинство и мастерство сыграли определённую роль в исходе матча. Мы играли до конца и полностью отдавались игре.



После первого периода мы немножко поговорили в раздевалке. Команда встряхнулась, добавили в движении, поверили в свои силы. Были уверены в том, что команда соперника ошибётся возле своих ворот, и так и произошло, мы сравняли счёт. Поначалу, конечно, тяжело игралось против Магнитогорска. Они очень мощно начали, давили нас, прессинговали, но разговор после первого периода пошёл на пользу, действительно они ошиблись у своих ворот. Видимо, на них давила серия поражений, были у них какие-то неуверенные действия», — цитирует игрока официальный сайт клуба.