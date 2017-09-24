Падакин: ХК «Сочи» немного не повезло с удалениями в матче с «Магниткой»

Форвард ХК «Сочи» Павел Падакин прокомментировал поражение от «Магнитки» (4:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра была хорошей, боролись. Проигрывали 3:0, но нашли в себе силы и характер, догнали соперника. Немного не повезло с удалениями, получили ненужные удаления в начале матча, потом в конце, когда был шанс отыграться. Все знают, что у «Магнитки» хорошее большинство, и с такой командой нельзя много удаляться.



У нас уже были игры, когда нам приходилось догонять после двух-трёх пропущенных шайб. Конечно, нужно забивать первыми, плохо, что мы отыгрывались, но хорошо, что есть такая изюминка, что мы не сдаёмся, и при любом счёте можем найти в себе силы, чтобы показывать нашу игру.



Мы всегда стараемся атаковать, идти на ворота. Мы вошли в зону, набросили на ворота, Гарбутт с нулевого угла бросил, что и надо делать. Потом Эрик подобрал шайбу, я открылся, подкрикнул ему, и он дал мне хороший пас, после которого я забил. Это было важно в тот момент игры», — цитирует игрока официальный сайт клуба.