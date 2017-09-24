Гуркин: все в «Ладе» стараются, бьются, но чего-то нам не хватает

Защитник «Лады» Ефим Гуркин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2). В этом матче он забил свой первый гол в сезоне.



«Настроение после такого матча, естественно, не лучшее. Никого не устраивает такое положение дел – проигрываем. Все стараются, бьются, но чего-то нам не хватает. Нужно выходить из этой ситуации всем вместе. Все расстроены, но стараемся не падать духом и продолжаем бороться.



Нельзя сказать, что стараемся разыграть до верного. Мудрим, ищем лучшую позицию, когда стоит сыграть попроще. Каждый хочет спасти ситуацию, и зацикливается на этом. Нужно успокоиться и сыграть хладнокровнее в этих моментах.



На первом месте командная статистика, а не личная. В этом сезоне у нас игра в большинстве перестала работать, хотя розыгрыш не изменился. Будем искать выход из этой ситуации», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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