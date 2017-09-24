Трамп рад принять «Питтсбург» в Белом доме и назвал «Пингвинз» отличной командой

Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» в Белом доме. Ранее клуб заявил о своём намерении пойти на церемонию. Трамп отменил приглашение в Белый дом для действующих чемпионов НБА «Голден Стэйт Уорриорз». Главные звёзды НБА – Стеф Карри и Леброн Джеймс – открыто раскритиковали Трампа за его политику.

«Рад сообщить, что «Питтсбург Пингвинз» присоединятся ко мне на церемонии в Белом доме. Отличная команда», — написал Трамп в своём «твиттере».