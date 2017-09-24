Результаты игрового дня в ВХЛ

24 сентября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги состоялись восемь матчей. Они принесли следующие результаты.
«Горняк» дома одолел «Куньлунь Хэйлунцзян» — 4:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Учалы
4 : 3 2:0, 1:2, 1:1
Харбин
1:0 – Носков (Сафин, Сафронов) – 05:09 (5x5), 2:0 – Левитский (Ионин) – 09:22 (5x5), 2:1 – Ху – 21:38 (5x4), 3:1 – Жлоба (Сетдиков, Митякин) – 24:16 (5x4), 3:2 – Ху – 30:42 (5x5), 4:2 – Сафин (Носков) – 46:57 (5x5), 4:3 – Альшевский (Мокин, Брэдли) – 50:49 (5x5)
«Южный Урал» в родных стенах разгромил «Цен Тоу» — 7:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Орск
7 : 0 2:0, 2:0, 3:0
Цзилинь
1:0 – Чистяков (Суслопаров) – 04:56 (5x5), 2:0 – Музычко (Куршук, Марзоев) – 18:14 (5x5), 3:0 – Куршук (Илья Иванов, Репин) – 30:17 (6x5), 4:0 – Васильев – 35:43 (4x5), 5:0 – Манушин (Сметанин, Скатов) – 41:40 (5x5), 6:0 – Сметанин (Манушин, Кропачёв) – 51:19 (5x4), 7:0 – Крикуненко – 59:06 (5x5)
ХК «Саров» на выезде одолел ЦСК ВВС — 2:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Самара
1 : 2 0:0, 0:2, 1:0
Саров
0:1 – Ермаков (Коньков, Балдаев) – 24:22 (4x5), 0:2 – Коньков (Вилков, Мищенко) – 36:50 (5x4), 1:2 – Ковалёв (Таратунин, Литвяк) – 49:24 (4x5)
«Ижсталь» потерпела разгромное выездное поражение от питерского «Динамо» — 0:5.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Санкт-Петербург
5 : 0 1:0, 2:0, 2:0
Ижевск
1:0 – Назаревич (Берлёв, Тамбиев) – 17:21 (5x4), 2:0 – Кондратьев (Пухов) – 27:46 (5x5), 3:0 – Тамбиев (Ручкин, Шевченко) – 35:28 (5x4), 4:0 – Шевченко (Тамбиев, Берлёв) – 40:07 (5x4), 5:0 – Карамнов – 50:56 (4x5)
«Буран» дома проиграл команде «Молот-Прикамье» — 2:3 ШБ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Воронеж
2 : 3 0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Пермь
0:1 – Кузнецов (Рыжков, Шайхулов) – 31:25 (5x4), 1:1 – Дьяченко (Марковин) – 43:35 (5x5), 2:1 – Буйницкий (Алексеев, Шипилов) – 52:11 (5x4), 2:2 – Епимахин (Абрамов, Андриянов) – 52:53 (5x5), 2:3 – Зарипов – 65:00 ( ПБ)
«Рязань» потерпела домашнее поражение от «Тороса» — 1:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Рязань
1 : 3 1:0, 0:2, 0:1
Нефтекамск
1:0 – Дубинин (Юртайкин, Репьях) – 14:26 (5x5), 1:1 – Голованов (Платонов, Черкасов) – 36:39 (5x5), 1:2 – Черкасов (Возовик, Гордеев) – 38:53 (5x5), 1:3 – Гиматов – 58:13 (5x5)
«Нефтяник» на выезде проиграл команде «СКА-Нева» — 0:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Санкт-Петербург
3 : 0 1:0, 1:0, 1:0
Альметьевск
1:0 – Жихарев (Конозов, Рычагов) – 09:56 (5x5), 2:0 – Гимбатов (Жихарев, Ларичев) – 22:56 (5x5), 3:0 – Ларичев (Жихарев) – 47:37 (5x4)
Наконец, «Дизель» потерпел выездное поражение от «Барса» — 0:1 ШБ.