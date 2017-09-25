28 сейвов Варламова помогли «Колорадо» разгромить «Миннесоту»

«Колорадо Эвеланш» одержал разгромную победу над «Миннесотой Уайлд» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счётом 5:1. В составе победителей дублем отметился Натан Маккиннон (53, 57), ещё по голу забили Джей Ти Комфер (35-я минута), Рокко Гримальди (36) и Микко Рантанен (47). У «Миннесоты» единственная шайба на счету Маркуса Фолиньо (20).

Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов сделал 28 сейвов. Защитник Андрей Миронов провёл на льду 16 минут 26 секунд, но результативными действиями не отметился.

НХЛ. Предсезонный матч

«Миннесота» — «Колорадо» — 1:5 (1:0, 0:2, 0:3).