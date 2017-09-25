Как завершатся матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев дал прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 25 сентября, в котором будет проведено девять встреч.
«Локомотив» реабилитируется за разгром. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Авангард» и «Спартак» продолжат побеждать, «Барыс», вопреки словам Доуса, не остановит СКА.
«Сибирь» — «Локомотив»
«Авангард» — «Динамо» М
«Барыс» — СКА
«Югра» — «Динамо» Мн
«Йокерит» — «Витязь»
«Торпедо» — «Адмирал»
Динамо» Р — «Куньлунь Ред Стар»
«Спартак» — «Амур»
ЦСКА — «Слован».
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