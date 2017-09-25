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Как завершатся матчи игрового дня КХЛ

25 сентября 2017, понедельник. 09:00 Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев дал прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 25 сентября, в котором будет проведено девять встреч.

«Локомотив» реабилитируется за разгром. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Авангард» и «Спартак» продолжат побеждать, «Барыс», вопреки словам Доуса, не остановит СКА.

«Сибирь» — «Локомотив»
«Авангард» — «Динамо» М
«Барыс» — СКА
«Югра» — «Динамо» Мн
«Йокерит» — «Витязь»
«Торпедо» — «Адмирал»
Динамо» Р — «Куньлунь Ред Стар»
«Спартак» — «Амур»
ЦСКА — «Слован».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
25 сентября 2017, понедельник
09:10 Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Питтсбург»
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ
04:50 28 сейвов Варламова помогли «Колорадо» разгромить «Миннесоту»
01:44 «Флорида» одолела «Тампу», Дадонов забил один гол, Волков — два
00:35 «Коламбус» уступил «Нэшвиллу», у Панарина 2 паса, у Каменева 1
00:21 Разин: все слухи опровергаю, конкретных предложений у меня нет
24 сентября 2017, воскресенье
23:52 Китаров: игроки «Динамо» скованны в завершении, не могут нанести решающий бросок
23:30 Результаты игрового дня в ВХЛ
23:04 Трамп рад принять «Питтсбург» в Белом доме и назвал «Пингвинз» отличной командой
22:55 Результаты игрового дня в МХЛ
22:32 Галиев: все в «Ак Барсе» готовились к битве с «Трактором»
22:17 Гуркин: все в «Ладе» стараются, бьются, но чего-то нам не хватает
22:05 Падакин: ХК «Сочи» немного не повезло с удалениями в матче с «Магниткой»
21:51 Глинкин: «Ак Барсу» не хватило реализации в матче с «Трактором»
21:40 Щитов: за поражение ХК «Сочи» не должно быть стыдно
21:27 «Питтсбург»: мы приняли приглашение посетить Белый дом в этом году
21:02 Ежов: «Лада» создаёт мало моментов, мало бросает
20:29 Пашков: судьба Толмачёва после хоккея сложилась тяжело
20:09 Исаев: два нелепых гола привели к тому, что «Трактор» взял два очка, а мог три
20:00 Гатиятулин: всё, что планировал, «Трактор» выполнял, за исключением 3-го периода
19:55 Билялетдинов: игроки «Ак Барса» молодцы, что выбрались после счёта 0:2
19:44 «Монреаль» отправил Щербака в АХЛ
19:34 С. Зубов: игроки ХК «Сочи» показали характер, играли до конца
19:30 И. Воробьёв: на победе над ХК «Сочи» «Магнитка» будет строить
19:13 Назаров: не хотелось, чтобы серия «Лады» прервалась в матче с «Нефтехимиком»
19:04 Аболс: «Лада» привезла себе обе шайбы
19:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
18:42 В Москве убит экс-вратарь сборной СССР, предшественник Третьяка
18:36 Торченюк: третьи периоды в этом сезоне «Автомобилисту» удаются
18:21 Вестерлунд: мелочи повлияли на исход матча с «Автомобилистом»
18:19 Крикунов: у «Автомобилиста» было 6 с половиной периодов без голов — это слишком
18:13 «Лада» потерпела 10-е поражение подряд, уступив «Нефтехимику»
17:54 Защитник «Оттавы» Карлссон приступил к тренировкам — начал кататься на льду
17:26 «Салават» на выезде крупно и всухую уступил «Автомобилисту»
17:25 «Магнитка» упустила 3:0, но победила ХК «Сочи» и прервала серию поражений
16:49 «Трактор» победил «Ак Барс» в ОТ и прервал четырёхматчевую серию поражений
16:48 Панарин сыграет с «Нэшвиллом» в предсезонном матче
16:16 Николай Жердев подпишет контракт с рижским «Динамо» до конца сезона
15:48 Сыгравший два матча подряд на ноль Ежов остался в запасе на матч с «Ладой»
15:12 Женская сборная США оказала помощь детям Тампа-Бэй, пострадавшим от урагана
14:50 Объявлены составы «Магнитки» и ХК «Сочи» на очный матч
14:29 Стали известны составы «Автомобилиста» и «Салавата» на очный матч
14:17 Михаил Мальцев набрал своё первое очко за СКА
14:00 Онлайн КХЛ: «Трактор» играет с «Ак Барсом», «Автомобилист» – с «Салаватом»
13:55 Объявлены составы «Трактора» и «Ак Барса» на матч в Челябинске
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