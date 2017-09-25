Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Питтсбург»

«Сент-Луис Блюз» одержал победу в предсезонном матче с «Питтсбург Пингвинз», встреча завершилась со счётом 4:1.



Заброшенной шайбой отметился Владимир Тарасенко, который сравнял счёт во второй двадцатиминутке.

«Питтсбург» — «Сент Луис» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

1:0 — Гюнцель (Кросби, Шири), — 2:04.

1:1 — Тарасенко, 23:25.

1:2 — Кайру (Яшкин, Эдмундсон), 24:02.

1:3 — Штястны (Бродзяк, Пьетранджело), 59:30.

1:4 — Яшкин, 59:48.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть также в официальном аккаунте НХЛ в «Твиттере».